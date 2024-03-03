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Sivas'ta bir garajda çıkan yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi

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Sivas'ta bir binanın bitişiğindeki garajda çıkan yangında, park halinde bulunan iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti.

Sivas'ta bir binanın bitişiğindeki garajda çıkan yangında, park halinde bulunan iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yenimahalle 30'ncu Sokak'ta bir garajda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına su ve köpükle müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, garajdaki iki araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Sivas İtfaiye Güvenlik Otomobil Güncel Haberler

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