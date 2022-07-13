Sivas'ta binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Haberler

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Sivas'ta binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Sivas'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi'nde 4 katlı apartmanın depo olarak kullandığı bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında üst katlarda bulunan bazı kişiler dumandan etkilendi.

İtfaiye merdiveniyle indirilen 5 kişiye, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

AA / Serhat Zafer - Güncel

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