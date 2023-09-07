Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
T.D. (36) idaresindeki 38 AAT 036 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Kayadibi kavşağında bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan H.D. (70), C.A. (19), K.D. (11) ve F.A. (38) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Güncel