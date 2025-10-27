Haberler

Sivas'ta Bariyerlere Çarpan Otomobilde 2 Yaralı, Biri Ağır

Sivas'ta kontrolden çıkan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

SİVAS'ta, bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Mehmet Kaplan'ın kontrolünü yitirdiği 58 PB 791 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki Hakkı Zorlu ve Sabiha Zorlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sabiha Zorlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
