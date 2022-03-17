Sivas'ta bariyerlere çarpan araçtaki 10 kişi yaralandı - Haberler

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Sivas'ta bariyerlere çarpan araçtaki 10 kişi yaralandı

AA - Faruk Kara - Güncel
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Sivas'ta bariyerlere çarpan araçtaki 10 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Mesut Vural yönetimindeki 28 ABT 439 plakalı hafif ticari araç, Suşehri-Giresun kara yolu Çamlıgöze barajı yol ayrımı yakınlarında kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Beytullah, Nisanur, Sakine, Yahya, Halit, Zeliha, Fatma Vural ile Aliye ve Azra Aldı yaralandı.

Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Faruk Kara - Güncel

Tragger, Suşehri, Sivas, Güncel, Haberler

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