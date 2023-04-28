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Sivas'ta bariyere çarpan panelvandaki 4 kişi yaralandı

Sivas'ta bariyere çarpan panelvandaki 4 kişi yaralandı

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Sivas'ta panelvanın bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta panelvanın bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ü.Y. yönetimindeki 10 Z 5430 plakalı panalvan araç, Sivas- Kayseri kara yolunun Kovalı Kavşağı'nda yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada hafif yaralanan sürücü ile araçta bulunan A.K, S.Y. ve A.Y. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçtakilerin, Aksaray'dan Sivas'ta bulunan asker yakınlarının yemin törenine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Kayseri Tragger Sivas Güncel Haberler

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