Baraj gölüne düşen dağ keçisi yavrusu kurtarıldı - Haberler

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Baraj gölüne düşen dağ keçisi yavrusu kurtarıldı

AA - Güncel
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Suşehri ilçesinde, baraj gölüne düşen dağ keçisi yavrusu, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Suşehri ilçesinde, baraj gölüne düşen dağ keçisi yavrusu, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Suşehri Belediyesi Kılıçkaya Baraj Gölü Sosyal Tesisleri görevlileri, motorlu kayıkla baraj gölünde dolaştıkları sırada suda bir hayvan olduğunu fark etti.

Bölgeye yaklaşan görevliler, suya düşen dağ keçisi yavrusunu kurtarmak için çalışma yaptı.

Görevliler, sudan çıkardıkları dağ keçisi yavrusunu kayığa aldı.

Yorgun olduğu gözlenen hayvanı bir süre seven ekipler, daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

AA / Güncel

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