Sivas'ta Baraj Doluluk Oranları Artıyor

Sivas'ta sulama amaçlı kullanılan barajların çoğundaki doluluk oranları, alınan önlemler ve bilinçli tarımsal sulamayla korundu.

Tüm yurdu etkisi altına alan kuraklıktan etkilenen Sivas'ta da sulama barajlarının kurumaması için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü öncülüğünde bazı önlemler alındı.

Tarlalarında sulama yapmaları için bazı dönemlerde izin verilen çiftçiler, takılan su sayaçları sayesinde de kullandıkları suyun parasını ödüyor.

Alınan önlemler ve tedbirler sayesinde bilinçsiz sulamanın önüne geçilirken, barajlardaki su seviyesi de korunmaya çalışıldı. Böylece bazı barajların doluluk oranlarında artış gözlendi.

DSİ Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Sivas'ta 20 barajda geçen yıl ve bu yıl 28 Ağustos'ta yapılan ölçümlerde doluluk oranları şu şekilde yer aldı:

Baraj Adı Aktif Doluluk (Yüzde) (2024) Aktif Doluluk (Yüzde) (2025) Kılıçkaya 52,79 59,48 Gölova 38,46 44,69 Çamlıgöze 95,20 100 4 Eylül 5,57 4,33 Pusat-Özen 31,45 29,03 İmranlı 56,77 47,99 Karacalar 9,20 19,20 Çermikler 13,77 1,45 Kanak 38,59 52,88 Nevruz 20,39 13,16 Gazibey 10,36 12,93 Güneykaya 33,11 25,07 Yapıaltın 21,50 27,89 Maksutlu 9,26 33,33 Kocakurt 27,59 18,70 Mursal 29,15 35,27 Üçöz 3,85 12,19 Bozarmut 42,70 56,20 Çatköy 10,45 9,82 Yıldız 43,55 45,04

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, AA muhabirine, küresel ısınmanın hem dünyada hem de Türkiye genelinde etkisini göstermeye devam ettiğini söyledi.

Bazı barajların doluluğunun yeterli seviyelerde, bazılarının ise ciddi boyutta kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Kartal, "Genel manada bir zamanlar bilinçsiz yapılan sulama sistemleri su miktarında ciddi oranda azalmalara sebep oldu." dedi.

İçme suyu amaçlı kullanılan barajlarda doluluk oranının zaman zaman tehlikeli ve korku verecek boyutlara düştüğünü vurgulayan Kartal, bunun dönemsel olduğunu dile getirdi.

"Barajlarda doluluk oranlarının iyi bir seviyede olduğunu görüyoruz"

Ülke genelinde yağış ortalamalarının azaldığına ve mevsim kaymalarının yaşandığına dikkati çeken Kartal, "Sivas genelindeki barajlara bakıldığı zaman geçmiş yıllara göre doluluk oranlarının iyi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Bu sene itibarıyla barajların çok fazla tarımsal sulamaya açılmadığını görüyoruz. Tarımsal sulamaya açılmayan barajlarda su miktarının kendi içerisinde korunduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sonbahar yağışlarından umutlu olduğunu kaydeden Kartal, "Sonbaharla gelecek aydan itibaren yağış ortalamalarının artacağını tahmin edebiliyoruz, öngörüyoruz. Bu artış oranlarıyla barajlara, göllerimize can suyu gelecek. Kuruyan barajların doluluk oranının artması, dolu olan barajların da seviyesinin yükselerek tarımsal potansiyele daha da kazandırılması gündemde olan bir konumuz." diye konuştu.