Sivas'ta 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde oluşturulan uyuşturucu risk haritasında kentin 81 il arasında 76. sırada yer almasının uyuşturucuyla mücadelede sağlanan başarının en açık göstergesi olduğunu söyledi.

Valiliğin himayesinde İl Sağlık Müdürlüğünün koordinesinde Sivas Öğretmenevi'nde Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

Ayhan, açılışta yaptığı konuşmada, çalıştayın ilgili kurumlar, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Bağımlılığın özellikle gençleri hedef aldığına dikkati çeken Ayhan, "Gençlerimizin hem ruhen hem de bedenen çok güçlü olmaları lazım. Bunun için de gençlerimize musallat olan bu illetle kararlılıkla topyekun mücadele etmeliyiz." dedi.

Ayhan, bağımlılıkla mücadelede Valilik bünyesinde 13 projenin yürütüldüğünü belirterek, "Ayrıca emniyet, jandarma, kaymakamlıklarımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün birebir yürüttüğü projeler var. Hepsi de başarılı şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelenin kent genelinde kararlılıkla sürdüğünün altını çizen Ayhan, şöyle devam etti:

"Uyuşturucuyla mücadelede ve benzer çalışmalarda en iyi iller arasındayız. İlimiz ülke geneli risk haritasında 81 il arasında 76. sırada yer alıyor. Bu başarıda hem güvenlik güçlerimizin saha hakimiyeti hem de örf, adetlerimiz ve toplumsal yapımız çok önemli yer tutuyor. Ancak Türkiye ve dünya genelinde gittikçe de artış olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ticareti, ekimi ve kullanımının önüne geçme noktasında çok ciddi mücadele var. Narkotik anlamda çok iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Buradan çıkacak sonuçların bu bataklığı temizleyeceğini ümit ediyorum."

İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç ise 3 gün sürecek çalıştaydan çıkacak sonuçların Sağlık Bakanlığına rapor halinde sunulacağını ve Bakanlık bünyesinde yapılacak Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı'nda değerlendirileceğini aktardı.

Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri tarafından il genelinde sürdürülen uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili sunum yapıldı.

Çalıştaya, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve kurum temsilcileri katıldı.