Sivas'ta Bacaya Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Sivas'ta bir apartmanın bacasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Kedinin sağlık durumu iyi olduğundan doğal ortamına bırakıldı.
Sivas'ta bacaya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yunus Emre Mahallesi 59. Sokak'ta bir apartman dairesinin baca kısmından kedi sesi duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.
Adrese giden Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, baca duvarını kırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel