Sivas'ta Ayıya 'Canım' Dedi, O Anlar Kamerada

Sivas'ta Ayıya 'Canım' Dedi, O Anlar Kamerada
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Sivas'ta doğa gezisi sırasında bir vatandaş, gördüğü ayıya 'canım' diyerek seslendi. O anlar cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Gördüğü ayıya 'canım' diye seslendi, o anlar tebessüm ettirdi

SİVAS - Sivas'ta doğa gezisine çıkan bir vatandaş, 'canım' diye seslendiği bir ayıyı görüntüledi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Sivas Zara-Şerefiye yolu üzerinde meydana geldi. Doğa gözlemi yapmak amacıyla bölgeye giden Erhan Güler, bir kayanın dibinde hareketlilik fark etti. Elindeki dürbün ile kayalıklara baktığında ise bir ayının olduğunu gördü. Ayıya 'canım' diye seslenen Güler, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Güler, büyük beğeni topladı.

"Kayanın dibine yavrulamıştı"

Erhan Güler, gözlem yaptığı esnada ayıları gördüğünü belirterek, "Kayakların olduğu alanda bir ayının olduğunu fark ettim. Daha sonrasında ayının, 3 tane yavrusu olduğunu gördüm. Bir haftadır burada gözlem yapıyorum. Ayı, kayanın dibine yavrulamıştı. Gözlem yapmak için buraya gelip gidiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - Güncel
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