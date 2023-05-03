Sivas'ta Ayı Köye İndi

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yiyecek bulmak için köye inen ayı, güvenlik kamerası ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Kılıç köyünde yiyecek aramaya çıktığı sanılan ayı gece saatlerinde köye indi. Köy merkezinde bir süre dolaşan ayı, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. Ayının köy içinde dolaştığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.