Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

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Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sivas'ta bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şahin Kaya idaresindeki 58 ACV 428 plakalı otomobil, Toprak Mahsulleri Ofisi önünde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile Burak Kaya ve Ali Başçı yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi, Şahin Kaya, Otomobil, Sivas, Güncel, Haberler

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