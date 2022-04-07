Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şahin Kaya idaresindeki 58 ACV 428 plakalı otomobil, Toprak Mahsulleri Ofisi önünde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile Burak Kaya ve Ali Başçı yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.
AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel