Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı
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Sivas'ta hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Necati Hayta (21) idaresindeki 06 ABA 583 plakalı hafif ticari araç, Necmettin Erbakan Bulvarı cezaevi kavşağında kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Halil İbrahim Canpolat (26), Hasan Güler (27) ve Aslan Kılıç (53) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kılıç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel