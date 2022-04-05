Sivas'ta ATM'den para çekmek isteyen kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı - Haberler

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Sivas'ta ATM'den para çekmek isteyen kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta ATM'den para çekmek isteyen kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı

Sivas'ta ATM'den para çekmek için yardım isteyen kişinin 43 bin 700 lirasını dolandıran zanlı tutuklandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta ATM'den para çekmek için yardım isteyen kişinin 43 bin 700 lirasını dolandıran zanlı tutuklandı.

Şüpheli M.Ç, ATM'den para çekmek için yardım isteyen A.K'nin hesap ve kimlik bilgilerini ele geçirdi.

Zanlı, mobil bankacılık uygulaması üzerinden A.K'nin 43 bin 700 lirasını hesabına aktardı. Şüphelinin 106 bin 555 liralık para çekme emri ise sistemin izin vermemesi üzerine gerçekleştirilemedi.

A.K'nin müracaatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.

Gözaltına alınan M.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Sivas, ATM, Güncel, Haberler

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