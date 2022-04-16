Sivas'ta atlı cirit heyecanı yaşandı
AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas Valiliği himayesinde Turizm Haftası kutlamaları kapsamında atlı cirit gösterisi yapıldı.
SİVAS (AA) - Sivas Valiliği himayesinde Turizm Haftası kutlamaları kapsamında atlı cirit gösterisi yapıldı.
Hamidiye Kültür Bahçesi Ferhan Geleneksel Ata Sporları Merkezi'nde İl Özel İdaresi Cirit Kulübü tarafından "Ata Sporlarımızı Yaşatıyoruz" sloganıyla cirit gösterisi düzenlendi.
Gösteride atlı cirit takımlarının oyunları izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.
Gösteriyi Vali Salih Ayhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, kurum müdürleri ve vatandaşlar izledi.
AA / Halife Yalçınkaya - Güncel