Sivas'ta Atatürk'ün Anısını Yaşatan Kısa Film

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ta yaşadığı gerçek bir olay Valilik tarafından yapay zeka yardımıyla kısa film olarak hazırlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, yapay zeka araçları kullanılarak hazırlanan "Bir Beyit, Bir Millet" adlı kısa film, Atatürk'ün 2 Eylül 1919'da Sivas'a gelişinde yaşanan gerçek bir olayı konu alıyor.

Filmde, Sivas Kongresi öncesinde Sivas Sultani Mektebi'nde kadınların, imkanların sınırlı olduğu günlerde büyük bir incelik göstererek Paşa'nın odasını hazırladığı, genç kızların da kendi çeyizlerinden eşyalar getirerek bu anlamlı misafiri ağırlaması anlatılıyor.

Yapay zeka teknolojisiyle yeniden canlandırılan filmde, Mustafa Kemal'in tevazu, insan sevgisi ve vatan bilinci izleyiciye hissettiriliyor.

10 Kasım vesilesiyle Sivas'ın Milli Mücadele'deki tarihi rolünü hatırlatmak ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla hazırlanan film, Valiliğin resmi sosyal medya hesaplarında yayımlandı.