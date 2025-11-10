Sivas'ta Atatürk'ü Anma Günü Coşkuyla Kutlandı

SİVAS'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte hayat durdu. Kent meydanını dolduran her yaştan vatandaş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygıyla anıldı. Sivas'taki anma töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene Vali Yardımcısı İlhami Doğan, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgenerel Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenler çalmaya başladı. Bu sırada trafikteki sürücüler de araçlarından inip, saygı duruşunda bulundu. Kent meydanını dolduran vatandaşlar, kamu görevlileri ve işçiler de saygı duruşuna geçti. Siren boyunca saygı duruşunu sürdüren her yaştan kişi, Atatürk'e duydukları saygıyı bir kez daha gösterdi.