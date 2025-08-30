Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Yürüyüşü

SİVAS'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Askerlerin de katıldığı yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kazandığı Kurtuluş Savaşı dolayısıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Sivas'ta Zafer Yürüyüşü yapıldı. Tarihi tren garı önünden başlayan yürüyüşe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, askeri personel, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar İnönü Bulvarını takip ederek Türk bayraklarıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan askerler, Türk bayrağı açarak 'Vatan sana canım feda', 'Ne mutlu Türküm diyene' ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarını attı. Atlı sporcuların da katıldığı yürüyüş sonrası İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar yürüyüş sırasında askerlere yoğun ilgi gösterdi.