Sivas'ta Arıcılık Kursu Düzenlendi

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arıcılık kursu düzenledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, arıcılık kursuna katılan kursiyerleri ziyaret etti.

Kursa 113 kursiyerin katıldığını belirten Yıldız, kursiyerlere arı bireyleri, arı ürünleri, ilkbahar ve sonbahar bakımı, kışlatma, arı ırkları, hastalık ve zararlılar, bal üretimi ve hasadı gibi konularda teorik bilgiler verileceğini belirtti.

Yıldız, Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında da bilgi vererek, il merkezi ve 16 ilçede her hafta 3'er köy belirleneceğini ve 51 köyde modelin anlatılacağını ifade etti.