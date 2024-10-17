Sivas'ta Ardışık Depremler: 4.7 ve 4.1 Büyüklüğünde İki Sarsıntı

Sivas'ta 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem (5)

Afad EKİPLERİ KÖYDE İNCELEME YAPTI

Depremin merkez üssü olarak açıklanan merkeze bağlı Hacıali köyüne gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, küçük çaplı hasar oluşan evlerde inceleme yaparak, köy muhtarı Hüseyin Sarıtaş ve köylülerden durum ile ilgili bilgi aldı.