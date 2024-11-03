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Sivas'ta Arazide Bebek Cesedi Bulundu

Sivas'ta Arazide Bebek Cesedi Bulundu
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Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'nde arazide bir bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı belirlendi.

Sivas'ta arazide bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde hareketsiz halde bebek görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiğini belirlenen bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

Kimliği belirlenemeyen bebeğin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, bebeğin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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