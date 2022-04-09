Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü - Haberler

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Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

YILDIZELİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ünal Hasdemir (44), Çamlıbel Mahallesi Haksızlar Ağılı mevkisinde, aralarında arazi anlaşmazlığından husumet bulunan H.H. (57) ve İ.H. (38) ile karşılaştı.

Başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasdemir, tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

H.H. ve İ.H, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Yıldızeli, Ağılı, Sivas, Güncel, Haberler

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