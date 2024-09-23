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Sivas'ta Apartman Yangınında Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı

Sivas'ta Apartman Yangınında Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı
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Sivas'ta bir apartmanın 3. katında çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan Hüseyin Zeki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirtilirken, Zeki hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ta apartmanın 3'üncü katındaki yangında, pencereye çıkıp yardım isteyen Hüseyin Zeki, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı. Evde yalnız yaşayan Hüseyin Zeki, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Büyüyen yangın nedeniyle dumanla kaplanan evde mahsur kalan Hüseyin Zeki, mutfağın camına çıktı. Zeki, gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen Zeki, sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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