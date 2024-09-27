Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Apartman Yangını: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sivas'ta Apartman Yangını: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta 10 katlı bir apartmanda çıkan yangında, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, 5. katta bulunan bir dairenin yatak odasında çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SİVAS'ta, 10 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairenin yatak odasında çıkan yangında, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Diriliş Mahallesi 38'inci Sokak'ta, 10 katlı apartmanın 5'inci katındaki Murat Yıldız'a ait dairede saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yatak odasında başlayan yangını fark eden ailenin haber vermesiyle adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina içinde biriken yoğun dumandan etkilenen dairedeki 3 kişi ile diğer dairelerinde yaşayan bazı kişiler mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kalanlar tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yangın, itfaiyenin yarım saat süren çalışmasının ardından söndürülürken, dairede de hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Sağlık Güncel Sivas Kaza

MEB, amacı dışında faaliyet gösteren kurslar için harekete geçti

Milli Eğitim'den 81 il valiliğine yazı! O kurslar kapatılacak

 Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş

Şeyda'nın şehadet haberini telsizden almış

 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları

Borçlular kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak?
Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İşte Serhat Akın'ın vurulma anı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var? TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });