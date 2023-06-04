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Sivas'ta Apartman Dairesinde Korkutan Yangın

Güncel Haberler

Sivas'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Apartman sakinleri yangın esnasında kısa süreli panik yaşadı.

Apartman dairesinde korkutan yangın

SİVAS - Sivas'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mevlana Mahallesi Dumlu Apartmanı'ndaki bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın bulunduğu sokağın güvenliği sağlandıktan sonra yangına müdahale etti. Apartman sakinleri yangın esnasında kısa süreli panik yaşadı. Ekiplerce söndürülen yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rahmi Meyveci - Güncel

İtfaiye Sivas Güncel Haberler

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