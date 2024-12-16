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Sivas'ta Annesini ve Kardeşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Sivas'ta Annesini ve Kardeşini Öldüren Zanlı Tutuklandı
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Sivas'ta annesini poşetle boğarak, ikiz kardeşini de tabancayla öldüren H.K. tutuklandı. Olay sonrası intihara teşebbüs eden zanlı, yapılan tedavinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Sivas'ta annesini poşetle boğarak, ikiz kardeşini de tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Hafta sonunda yaşanan olayın ardından ilaç içerek intihara teşebbüs eden H.K. (46) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay

Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'ta 14 Aralık Cumartesi günü 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Ş.K. (67) ve oğlu H.K'den (46) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve giren ekipler anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaşmıştı.

Yapılan incelemede anne Ş.K'nin evin mutfağında kafasına geçirilen poşetle boğularak, eczacı kalfası oğlu H.K'nin ise evin koridorunda tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak Ş.K'nin oğlu H.K'yi (46) gözaltına almıştı.

Polis tarafından yakalanmadan önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği belirlenen zanlı tedavi altına alınmıştı.

H.K'nin emniyetteki ilk ifadesinde, annesi ve ikiz kardeşi ile aralarında alacak meselesi olduğu ve cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öğrenilmişti.

Öte yandan, anne ve oğlunun cenazesi İmranlı ilçesi Celaldamı köyünde toprağa verildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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