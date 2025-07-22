Sivas'ta Anız Yangını Müstakil Evi Zarar Verdi

Sivas'ta Anız Yangını Müstakil Evi Zarar Verdi
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Sivas'ta tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle müstakil bir eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatte söndürdü.

SİVAS'ta tarlada çıkan anız yangınının sıçradığı müstakil ev zarar gördü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Alibaba Mahallesi'ndeki tarlada saat 14.00 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın çobanlar tarafından kullanılan müstakil eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evin kısmen zarar gördüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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