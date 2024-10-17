Sivas'ta Ani Soğuk Hava ve Kar Yağışı

SİVAS'ta hava sıcaklığının 7 derece birden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar görüldü.

Sivas'ta uzun süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları ani düşüş gösterdi. Gün içerisinde en düşük sıcaklık 4, en yüksek ise 11 derece olarak ölçüldü. Meteorolojinin soğuk hava ve kar uyarısı yaptığı Sivas'ta akşam saatlerinde kar görüldü. Yıldızeli ilçesinin yüksek kesimleri yağışla birlikte beyaz örtüye büründü. Kar kalınlığı bazı noktalarda 5 santimetreyi buldu. Sürücüler kar yağışı olan bölgelerde araçlarıyla dikkatli şekilde seyretti. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde sıfırın altına inmesi bekleniyor.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,