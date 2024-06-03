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Sivas'ta Anaokulu Öğrencisi Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

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Sivas'ta Kılavuz Mahallesi'ndeki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Asel S., bilinmeyen bir nedenle fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Sivas'ta eğitim gördüğü anaokulunda fenalaşan 6 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kılavuz Mahallesi'ndeki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu öğrencisi Asel S. henüz bilinmeyen nedenle bir anda bayılarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Okulda yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılan Asel S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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