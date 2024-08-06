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Sivas'ta anaokulu öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

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Sivas'taki bir anaokulundan 30 öğrenci, İl Jandarma Komutanlığına düzenlenen geziye katıldı. Öğrenciler, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ile bir araya gelerek askeri araçları yakından tanıma fırsatı buldu. Ayrıca, farkındalık ve bilgilendirme eğitimi kapsamında öğrencilere pasta ikram edildi ve balon ile jandarma boyama kitabı hediye edildi.

Sivas'ta anaokulu öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Kentteki bir anaokulundan 30 öğrenci için İl Jandarma Komutanlığına gezi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ile bir araya gelen öğrenciler, askeri araçları yakından tanıma fırsatı buldu.

Farkındalık ve bilgilendirme eğitimi kapsamında öğrencilere pasta ikram edildi, balon ve jandarma boyama kitabı hediye edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Albay sivas Güvenlik Eğitim Güncel Haberler

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