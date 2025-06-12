Sivas'ta Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Sivas'ta Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta hasta taşıyan bir ambulans ile bir otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si sağlık personeli toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

SİVAS'ta, hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si sağlık personeli, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi. Zara ilçesinden Sivas kent merkezine hasta taşıyan B.K. yönetimindeki 58 ADL 582 plakalı ambulans, C.T. yönetimindeki 38 FG 255 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada ambulans şoförü B.K., sağlık personeli K.Ç, hasta E.Y. ve refakatçisi B.K. ile otomobil sürücüsü C.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ödül törenine damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi

Törene damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi

Tavuklarına bakmak için kümese giren genç, korkunç şekilde can verdi
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak

İzmir'de yeni kriz! Yüzlerce çalışanın işine son verilecek
Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi

İmamoğlu duruşmaya katılmadı, dava ertelendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.