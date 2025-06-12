Sivas'ta Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Sivas'ta hasta taşıyan bir ambulansın otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Sivas'ta hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Zara ilçesinden il merkezine hasta taşıyan B.K. yönetimindeki 58 ADL 582 plakalı ambulans, Sivas-Erzincan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde C.T. idaresindeki 38 FG 255 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan K.Ç, B.K. ve E.Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel