Sivas'ta Alev Alan Otomobilde Sürücü Yaralandı
Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü, yangında elinden ve yüzünden yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın söndürüldü.
K.Ö. yönetimindeki 58 AEK 072 plakalı otomobil, Sultan Şehir Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, elinden ve yüzünden yaralanan sürücü ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel