Sivas'ta akrabasını silahla yaralayan vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Sivas'ta akrabasını silahla yaralayan vali yardımcısı görevden uzaklaştırılırken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Sivas'ta akrabasını silahla yaralayan vali yardımcısı görevden uzaklaştırılırken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, A.T.G. (23), akrabası olan Vali Yardımcısı A.S.K'nin (43) Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki evine gitti. İkili arasında telefon hattı yüzünden tartışma çıktı. A.S.K, tartışma sırasında elinde bıçak bulunduğu iddia edilen ve anne tarafından kuzeni olan A.T.G'yi tabancayla sol ayak bileğinden yaraladı. A.T.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İfadesine başvurulan Vali Yardımcısı A.S.K. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. AA / Serhat Zafer - Güncel Bağdat Sivas Güncel Haberler

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