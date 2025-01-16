Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor

Sivas'ta Akciğere Pıhtı Atması Sonucu Vefat Eden Polis Memuruna Tören Düzenlendi

Sivas'ta Akciğere Pıhtı Atması Sonucu Vefat Eden Polis Memuruna Tören Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta akciğerine pıhtı atarak hayatını kaybeden 1 çocuk annesi polis memuru Hatice Saraç Ulukaya için tören düzenlendi. Ulukaya'nın cenazesi, memleketi Balıkesir'in Bandırma ilçesine uğurlandı.

Sivas'ta akciğerine pıhtı atması sonucu vefat eden polis memuru Hatice Saraç Ulukaya için tören düzenlendi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesinde görevli 1 çocuk annesi Hatice Saraç Ulukaya (50), 13 Ocak'ta rahatsızlanarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akciğerine pıhtı attığı tespit edilen Ulukaya, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Polis memuru Hatice Saraç Ulukaya için Sivas Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Özgeçmişi okunan Ulukaya'nın cenazesi dua edilmesinin ardından defnedilmek üzere memleketi Balıkesir'in Bandırma ilçesine uğurlandı.

Törene, Ulukaya'nın ailesi, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
img

Hemen açıklama geldi! Icardi ve sevgilisi Galatasaray'ı karıştırdı
img

Dövüşçüye denk gelen kapkaççı yaptığına pişman oldu
img

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Kurtardığı son penaltı oldu
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.