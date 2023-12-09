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Sivas'ta AK Parti Gençlik Kolları, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı için lokma dağıttı

9 Aralık 2023 12:29 Son Güncelleme: 12:30 Abone Ol

Sivas'ta AK Parti Gençlik Kolları, trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu için lokma dağıttı. AK Parti Sivas Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamaya göre, Kale Camii önünde düzenlenen programda vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya, İslamoğlu'nu 25 yaşında elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. İslamoğlu'nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Sakarya, 'Yüce Rabbim hayrımızı kabul etsin, kardeşimizin mekanını da cennet eylesin.' ifadesini kullandı.