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Sivas'ta Aile İçi Cinayet: Anne ve İkiz Oğul Öldürüldü

Sivas'ta Aile İçi Cinayet: Anne ve İkiz Oğul Öldürüldü
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Sivas'ta bir kişi, annesini boğarak ve ikiz kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. Olay, komşuların haber vermesi üzerine ortaya çıktı. Zanlı H.K., cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlediğini belirtti.

Sivas'ta bir kişi, annesini poşetle boğarak, ikiz kardeşini de tabancayla vurarak öldürdü.

Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Ş.K. (67) ve H.K'dan (46) haber alamayan komşuları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Eve gelen itfaiye ekipleri, pencereden içeri girdiklerinde anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yapılan incelemede anne Ş.K'nin evin mutfağında kafasına geçirilen poşetle boğularak, eczacı kalfası oğlu H.K'nin ise evin koridorunda tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak Ş.K'nin oğlu H.K'yi (46) gözaltına aldı.

H.K'nin emniyetteki ilk ifadesinde, annesi ve ikiz kardeşi ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu ve cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öğrenildi.

H.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diğer yandan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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