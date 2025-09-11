Sivas'ta Ahşap Üretim Fabrikasında Yangın Çıktı

Sivas'ta bir ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Ahmet Turan Gazi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde ahşap üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken fabrikada hasar meydana geldi.