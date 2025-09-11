Haberler

Sivas'ta Ahşap Üretim Fabrikasında Yangın Çıktı

Sivas'ta Ahşap Üretim Fabrikasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta bir ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Sivas'ta bir ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Ahmet Turan Gazi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde ahşap üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken fabrikada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Hamas'tan İsrail ordusuna kanlı pusu! Tankı böyle imha ettiler

İsrail ordusuna kanlı pusu! Tank içindeki askerle birlikte küle döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı

2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.