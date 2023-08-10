Sivas'ta Ahşap Oyma Ustası Ürünlerini Yurtdışına Gönderiyor

Sivas'ta ahşap oyma ustası Doğan Çetin Yüzer, kendi atölyesinde saat, dekoratif biblo ve çeşitli hediyelik eşyalar üretiyor. Ürünleri başta ABD olmak üzere, İngiltere, Hollanda ve Almanya gibi ülkelere de gönderiyor.

SİVAS'ta ahşap oyma ustası Doğan Çetin Yüzer (61), çocukken mobilyacı amcası Nazır Yüzer'in yanında başladığı mesleğini şimdilerde kendi atölyesinde sürdürüyor. Yüzer, ahşap üzerinde kıl testere ile uygulayarak saat, dekoratif biblo ve çeşitli hediyelik eşyalar ortaya çıkarıyor. Ürünleri başta ABD olmak üzere, İngiltere, Hollanda ve Almanya gibi ülkelere de gönderiyor.

Kentte ahşap oyma ustası evli 4 çocuk babası Doğan Çetin Yüzer, çocukken mobilyacı amcası Nazır Yüzer'in yanında çırak olarak işe başladı. Zamanla mesleği öğrenen Yüzer daha sonra ahşap üzerine çizimle tasarımlar yapmaya başladı. 49 yıldır bu işle uğraşan Yüzer, boş zamanlarında kağıda çizdiği tasarımlarını ahşap üzerinde kıl testere ile uygulayarak saat, dekoratif biblo ve çeşitli hediyelik eşyalar ortaya çıkarıyor. Yüzer, kentteki Zanaatkarlar Müzesi'ndeki atölyesinde yaptığı eserleri iç piyasaya sunduğu gibi, sosyal medya aracılığı ile sipariş alarak başta ABD olmak üzere, İngiltere, Hollanda ve Almanya gibi ülkelere de gönderiyor.

'SANATI SEVİYORUM'

Ahşapla uğraşmayı sevdiğini söyleyen Yüzer, "Kıl testeresi ile tanıştıktan sonra değişik şeyler üretmeye başladım. Amcamdan da feyiz alarak, severek yapmaya başladım. Doğada ne gördüysem onu kıl testeresi ile yapabilir miyim, bunu hep düşündüm. Ben ince ve uğraşılan işi çok seviyorum. Kıl testeresi ile kesim yapmak aslında sabır işidir. Normalde de sabırlı bir insan değilim ama bunu elime aldığım zaman sabırla yapıyorum. Yaptığım ürünleri dışarıdan çok fazla isteyen var. Amerika'ya çok fazla ürün gönderdim. Hollanda, İngiltere ve Almanya'dan müşterilerim var. Sürekli benden sipariş alıyorlar. Bu tip el sanatlarının çocuklara da öğretilmesi lazım. Bu işi hobi amaçlı yapıyorum ve sanatı seviyorum" dedi.(DHA)