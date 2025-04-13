Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı

Minguzzi ailesini tehdit eden şahıs için karar
ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama

ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk yorum!
Esenler'de sokak ortasında eşini katleden erkek, tehditler savurup kendine zarar verdi

Eşini katletti, tehditler savurup kendine zarar verdi
Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sivas'ta, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

A.G. (48) idaresindeki 58 HB 802 plakalı otomobil, Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri sürücü A.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

A.G'nin itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan cesedi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.