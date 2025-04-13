Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

A.G. (48) idaresindeki 58 HB 802 plakalı otomobil, Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri sürücü A.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

A.G'nin itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan cesedi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.