Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ü.U. yönetimindeki 58 BK 638 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkisinde yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazada araçta bulunan M.U. (43) ve Ş.U. (7) yaralandı.

Ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serhat Zafer - Güncel

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