Sivas'ta Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Kampanyası Tanıtıldı

Sivas Sağlık Müdürlüğünce Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" sloganıyla düzenlenen kampanya tanıtıldı.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, acil sağlık hizmetleri konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" sloganıyla kampanya başlatıldığını söyledi.

Acil sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çeken Şimşek, "Hastanın zamanında hastaneye intikali çok önemli, 1 saniye bile hayat kurtarabilir. Bu nedenle bu sistemi tüm vatandaşlarımıza tanıtmak istiyoruz. İnşallah bu çaba ve çalışmalarımızla acil sağlık hizmetlerinde farkındalık oluşturabilir ve intikal süresini daha da azaltabiliriz." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyanın önemine dikkati çekti.

İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu ise 42 acil sağlık hizmetleri istasyonunda 22 doktor, 169 paramedik, 166 acil tıp teknisyeni, 17 sağlık memuru ve 43 sürücü olmak üzere 417 personelle hizmet verdiklerini söyledi.

Acil sağlık hizmetlerinde 72 kara ambulansı, 4 kar paletli ambulans, çelik paletli ambulans, yoğun bakım ambulansı, 4 yataklı ambulans ve helikopter ambulans olmak üzere 80 araca sahip olduklarını aktaran Mahmutoğlu, "Komuta kontrol merkezimize yılın ilk 11 ayıda 150 binin üzerinde çağrı gelmiş olup, ekiplerimizce 62 bin çağrıya yerinde müdahale edilmiştir. 1 Mart'ta göreve başlayan helikopter ambulansımız ise 423 hastayı taşıyarak, 630 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirmiştir." diye konuştu.