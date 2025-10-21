Sivas'ta 9 Kaçak Göçmen Yakalandı, 4 Şüpheli Tutuklandı

SİVAS'ta yurda yasa dışı yollarla giren 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yurda soktukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 9 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda menfaat karşılığı yabancı uyruklu kişilerin ülke içinde naklini sağlayan 3'ü Türk ve 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.