Sivas'ta 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sivas'ta 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Sivas'ta yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin ülkeye girişini sağlayan 2 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 9 düzensiz göçmen ile bunların ülkeye girişini sağlayan 2 şüpheliyi yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin menfaat karşılığı naklini sağlayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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