Sivas'ta 8 gündür kayıp olan 77 yaşındaki Musa Uygun aranıyor

SİVAS'ta evinden çıktıktan sonra kaybolan Musa Uygun'dan (77), 8 gündür haber alınamıyor. Uygun'u arama çalışmalarında, iz takip köpeği Palet'te kullanılıyor.

Yenikervansaray köyünde yalnız yaşayan Musa Uygun, 14 Kasım'da köyünden Sivas'a gitmek üzere evinden çıktı. Akşam saatlerinde köy minibüsü ile evine dönen Uygun, iddiaya göre köy yol ayrımında minibüsten indi. Yaklaşık 2 kilometrelik yolu kar yağışı altında yürüyerek gitmeye çalıştığı öğrenilen Musa Uygun'dan bir daha haber alınamadı. Köylülerin ihbarıyla AFAD ekipleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş komando timi, arazide arama çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle arazide kaybolduğu düşünülen Uygun, 8 gündür aranıyor. Ekiplerin aralıksız yürüttüğü arama çalışmalarında Uygun'a ait bir ize rastlanamadı. Uygun'u arama çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takibinde kullanılan 8 yaşındaki laprador cinsi Palet isimli köpek de katılıyor. İz takip köpeği Palet, Uygun'un evinde giydiği elbiseler koklatıldıktan sonra arazi taramasına çıktı.