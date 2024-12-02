Sivas'ta 60 Bin Ton Kapasiteli Lisanslı Tarım Deposu Kuruluyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile hayata geçirilen TMO-TOBB Lidaş, Sivas'ta lisanslı depo kuracak.

Sivas Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, borsanın ortağı olduğu TMO-TOBB Lidaş, Sivas'ta modern teknolojilerle donatılmış 60 bin ton kapasiteli lisanslı depo oluşturacak.

TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, TMO Sivas Başmüdürü Mustafa İspirli ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya deponun oluşturulacağı proje alanında inceleme gerçekleştirdi.

Karakaya, 60 bin ton kapasiteli lisanslı depo yapım çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını belirterek, yeni yatırımın şehre hayırlı olmasını temenni etti.

TMO-TOBB Lidaş Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu ise tarımsal lojistik ve depolama alanında yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin tarımsal altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bu yatırımla, bölgedeki çiftçilerin ürünlerini daha uzun süre güvenle saklayabileceği, kalite standartlarına uygun şekilde depolayabileceği bir altyapı sunmayı arzuladıklarını aktaran Toplu, "Yeni depo, Sivas ve çevresindeki tarımsal üreticilere lojistik kolaylık sağlayarak hem ürün kayıplarını azaltacak hem de piyasada fiyat istikrarını destekleyecek." ifadesini kullandı.