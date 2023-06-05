Sivas'ta 6 farklı noktada çıkan yangında 13 büyükbaş öldü

SİVAS'ta merkeze bağlı Karalar köyünde sabah saatlerinde 6 farklı noktada çıkan yangında 1 ev ve 1 traktör zarar görürken, yanan 5 ahırdaki 13 büyükbaş da öldü.

Yangın Karalar köyünde sabah saat 05.00 sıralarında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle 6 farklı noktada başlayan yangını fark eden köylüler Sivas Belediyesi'nden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipler yangına müdahale ederek 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı. Olay sonrası ilk belirlemelere göre 1 ev ve 1 traktörde hasar oluşurken hasar oluşan 5 ahırda toplam 13 büyükbaş öldü. Yangının ardından jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.