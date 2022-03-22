Sivas'ta 570 paket kaçak sigara ele geçirildi
AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda 2 kişinin valiz ve sırt çantalarında arama yaptı.
Aramalarda 570 paket gümrük kaçağı sigara ile 2 puro ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.
AA / Serhat Zafer - Güncel