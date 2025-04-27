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Sivas'ta 53 Üniversite Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Sivas'ta 53 Üniversite Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sancaktar Kız Öğrenci Yurdu'nda yemek sonrası rahatsızlanan 53 öğrenci hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrenciler için yemek numuneleri alındı.

Sivas'ta yurtta kalan 53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sancaktar Kız Öğrenci Yurdunda bazı öğrenciler, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle CÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Numune Hastanesi ile Sivas Devlet Hastanesine kaldırılan 53 öğrenci tedavi altına alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünce yemeklerden numune alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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